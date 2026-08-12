Adana'da baraj gölüne düşen kişi kurtarıldı
Adana'nın Çukurova ilçesinde köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi kurtarıldı.
Giriş: 12.08.2026 - 11:37 Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi kurtarıldı.
Çatalan Köprüsü'nden baraj gölüne bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye su altı polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Su altı polislerince bota alınan ismi öğrenilemeyen kişi, daha sonra 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ