Adana'da baraj gölüne düşen kişi kurtarıldı

Su altı polislerince bota alınan ismi öğrenilemeyen kişi, daha sonra 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye su altı polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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