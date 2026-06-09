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        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

        Adana'da yolda yürüyen kadını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

        Adana'da yolda yürüyen kadını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

        Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta dün Nursel S, yolda yürüdüğü sırada Ramazan S'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine zanlı olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Nursel S'yi hastaneye kaldırdı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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