Adana'da bir kadının tüfekle yaralanmasına ilişkin tutuklanan 2 sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle yaralanmasına ilişkin tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



19 Mayıs Mahallesi'nde 20 Nisan 2025'te av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Sevda K'nin (34) ağır yaralandığı olayın ardından tutuklanan R.A. (24) ve E.Ç. (31) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan E.Ç. ile müşteki Sevda K'nin ailesi arasında husumet bulunduğu belirtildi.



Olay günü Sevda K'nin evinin önüne giden sanıklar ile aile üyeleri arasında kavga çıktığı kaydedilen iddianamede, E.Ç'nin yönlendirmesiyle R.A'nın tüfekle Sevda K'ye 2 el ateş ettiği anlatıldı.



İddianamede, motosikletle kaçtıktan sonra yakalanan sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

