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        Adana'da bir kadının tüfekle yaralanmasına ilişkin tutuklanan 2 sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle yaralanmasına ilişkin tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Adana'da bir kadının tüfekle yaralanmasına ilişkin tutuklanan 2 sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle yaralanmasına ilişkin tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        19 Mayıs Mahallesi'nde 20 Nisan 2025'te av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Sevda K'nin (34) ağır yaralandığı olayın ardından tutuklanan R.A. (24) ve E.Ç. (31) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan E.Ç. ile müşteki Sevda K'nin ailesi arasında husumet bulunduğu belirtildi.

        Olay günü Sevda K'nin evinin önüne giden sanıklar ile aile üyeleri arasında kavga çıktığı kaydedilen iddianamede, E.Ç'nin yönlendirmesiyle R.A'nın tüfekle Sevda K'ye 2 el ateş ettiği anlatıldı.

        İddianamede, motosikletle kaçtıktan sonra yakalanan sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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