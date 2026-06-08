Adana'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşlı karı koca evlerinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.





Alınan bilgiye göre, Dervişiye Mahallesi'nde ikamet eden Gülsüm (70) ve Hasan Girtten'den (72) haber alamayan komşuları çifte bakmaya gitti.





Eve girdiklerinde karı kocayı hareketsiz halde bulan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Ekiplerin yaptığı kontrolde öldükleri belirlenen çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



