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        Adana'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Adana'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Adana'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Adana'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göltepe Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve sinevizyon gösterimiyle başladı.

        Program kapsamında, kentte görev yapan ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik ve adliye personelinin mesleki dayanışmasını güçlendirmek, kurumlar arası birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen konser programında personel bir araya gelerek meslektaşlık bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

        Etkinlikte ayrıca çocuklar için oyun alanları oluşturuldu, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Osman İlkutli, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarında fedakarca görev yapan personelin kamu düzeni ve toplumsal güvenliğin sağlanmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, tüm ceza infaz memurlarının 6 Haziran Ceza İnfaz Memurları Günü'nü kutladı.

        Personel ve aileleriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten İlkutli, şunları kaydetti:

        "Adalet sistemimizin ve kamu düzeninin korunmasında en büyük pay fedakarca çalışan siz kıymetli personelimize aittir. Görevinizi yerine getirirken sergilediğiniz özveri ve sorumluluk bilinci her türlü takdirin üzerindedir. Bu anlamlı günde görevleri uğruna şehit düşen mesai arkadaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Gayretlerinden dolayı her birinize teşekkür ediyor, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına tüm personellerimizin personel gününü kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum."

        Program, katılımcıların günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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