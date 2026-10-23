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        Adana'da bir çocuğu tabancayla ağır yaralayan yaşı küçük zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Adana'da bir çocuğu tabancayla ağır yaralayan yaşı küçük zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

        Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de babasına ait iş yerinde bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı A.E'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Amatör kulüpte futbol oynayan Musaoğlu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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