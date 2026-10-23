Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Ağabeyinin borcu yüzünden başından vuruldu: 17 yaşındaki tetikçi tutuklandı

        Ağabeyinin borcu yüzünden başından vuruldu: 17 yaşındaki tetikçi tutuklandı

        Adana'da 17 yaşındaki tetikçi tarafından başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun, ağabeyinin borcu nedeniyle hedef alındığı ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Ağabeyinin borcu yüzünden başından vuruldu: 17 yaşındaki tetikçi tutuklandı

        Adana'da 17 yaşındaki tetikçi tarafından başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun, ağabeyinin borcu nedeniyle hedef alındığı ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

        Olay, 19 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından vurulan Nurmuhammed Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste kıskıvrak yakalandı.

        REKLAM

        Ağabeyinin borcu yüzünden saldırıya uğramış

        Yapılan araştırmada Nurmuhammet'in, ağabey Ü.M.'nin borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Alacaklı olduğu öne sürülen A.A. tarafından 17 yaşındaki A.E.'nin tetkikçi olarak gönderildiği iddia edildi.

        Olayla ilgili konuşan baba Ercüment Musaoğlu "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 35 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek" derken, anne Nursel Musaoğlu ise, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        Polis ekipleri A.E.'nin olaydan sonra kaçmasına yardım eden şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

        Öte yandan, Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?

        Benzer Haberler

        Adana merkezli "kurgu trafik kazası" soruşturmasında gözaltına alınan 87 şü...
        Adana merkezli "kurgu trafik kazası" soruşturmasında gözaltına alınan 87 şü...
        Adana merkezli 7 ilde kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini dolandı...
        Adana merkezli 7 ilde kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini dolandı...
        Adana'da piknikte öldürülen Sevda'nın annesi: "Kızım memur olup beni hacca...
        Adana'da piknikte öldürülen Sevda'nın annesi: "Kızım memur olup beni hacca...
        Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda, KPSS'ye ha...
        Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda, KPSS'ye ha...
        17 sigorta şirketini 76 kurgulanmış kazayla dolandırdılar: 79 şüpheli adliy...
        17 sigorta şirketini 76 kurgulanmış kazayla dolandırdılar: 79 şüpheli adliy...
        Çukurova Belediyesi'ne soruşturmada başkan dahil 34 tutuklama
        Çukurova Belediyesi'ne soruşturmada başkan dahil 34 tutuklama