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        Çukurova Belediyesi'ne soruşturmada başkan dahil 34 tutuklama

        ADANA'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 07:20 Güncelleme:
        Çukurova Belediyesi'ne soruşturmada başkan dahil 34 tutuklama

        ADANA'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çukurova Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 19 Ekim'de operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ile önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükseldi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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        Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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