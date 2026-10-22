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        Adana'da "Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Sergisi" açıldı

        Adana'da hükümlü ve tutukluların yaptığı resim ve el işi ürünlerin yer aldığı "Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Adana'da "Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Sergisi" açıldı

        Adana'da hükümlü ve tutukluların yaptığı resim ve el işi ürünlerin yer aldığı "Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Sergisi" açıldı.

        Vali Mustafa Yavuz, bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında, bağımlılık hikayesi bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim ve el işi ürünlerin önemine dikkati çekti.

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz da Adanalıları 25 Ekim'e kadar açık kalacak sergiye davet etti.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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