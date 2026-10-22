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        Genç kızı pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki genç kızı piknikte ailesinin yanında pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Genç kızı pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki genç kızı piknikte ailesinin yanında pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, dün ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber F. (42) ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler (22) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gamber F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil uzman çavuş, müdahale edip Gamber F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ganber F., öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ganber F., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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