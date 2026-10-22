Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda, toprağa verildi (2)
Giriş: 22.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler'i av tüfeğiyle öldüren şüpheli G.F. (40), adliyeye sevk edildi.
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