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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda, toprağa verildi (2)

        Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda, toprağa verildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda, toprağa verildi (2)

        ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler'i av tüfeğiyle öldüren şüpheli G.F. (40), adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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