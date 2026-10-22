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        Bakan Tekin: Öğrencilerimizin söz varlığını zenginleştirmeyi hedefliyoruz

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkçemizin ifade kudretini çocuklarımızın dünyasında diri tutmak, onları kendi dillerinin bütün imkanlarıyla tanıştırmak ve bu birikimi çağın ihtiyaçları doğrultusunda daha da geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bu idrakle hayata geçirdiğimiz projemizle öğrencilerimizin söz varlığını zenginleştirmeyi, anlama ve anlatma becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Bakan Tekin: Öğrencilerimizin söz varlığını zenginleştirmeyi hedefliyoruz

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkçemizin ifade kudretini çocuklarımızın dünyasında diri tutmak, onları kendi dillerinin bütün imkanlarıyla tanıştırmak ve bu birikimi çağın ihtiyaçları doğrultusunda daha da geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bu idrakle hayata geçirdiğimiz projemizle öğrencilerimizin söz varlığını zenginleştirmeyi, anlama ve anlatma becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde yürütülen 'Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi' kapsamında hazırlanan 'MEB Söz Varlığı Bilgi Ağı' platformunun tanıtım programına katıldı. Ders kitaplarındaki metinlerden elde edilen 50 milyondan fazla sözcük biriminin yapay zeka destekli doğal dil işleme modelleri ve öğretmen kontrolleriyle analiz edilmesi sonucu oluşturulan platform, öğrencilerin dil gelişimini sınıf ve kademelerine göre bilimsel yöntemlerle izlemeyi ve Türkçe söz varlığını geliştirmeyi hedefliyor.

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        ‘TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİNİ YANSITMAYAN BİR KULLANIM VARDI'

        Programda konuşan Bakan Tekin, "Çocuklarımız Türkçe kullanımı konusunda gündelik hayatta Türkçenin zenginliğini yansıtmayan bir kullanım alanına sahipti ve her geçen gün Türkçenin zengin kelime hazinesinin unutulduğu, terk edildiği bir tablo yürüyordu. Üniversitelerde yıllarca öğretim üyesi olarak görev yaptık. 12 yıl K-12 düzeyinde eğitim alan, üniversite sınavında yüz binlerce öğrenciyi geride bırakarak bir lisans programına kayıt yaptıran bir öğrencinin Türkçe kullanımı ve kendisini ifade edişi gerçekten çok yaralayıcıydı. Bir iktisat öğrencisinin 'mahsul' kelimesini bilmemesi, bir kamu yönetimi öğrencisinin Türk devlet geleneğine yön vermiş kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaması, en temel kavramları kullanırken sıkıntı yaşaması, vize veya final sınavında Türkçede olağan dilde kullanılması gereken kelimelerin anlamını 'Hocam bu kelime ne demek?' diye sorması beni rahatsız ediyordu" dedi.

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        Türkçenin zengin söz varlığının eğitim hayatında daha güçlü hale getirilmesi amacıyla söz konusu projenin hazırlandığını belirten Bakan Tekin, Türkçenin ifade gücünün yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Türkçemizin ifade kudretini çocuklarımızın dünyasında diri tutmak, onları kendi dillerinin bütün imkanlarıyla tanıştırmak ve bu birikimi çağın ihtiyaçları doğrultusunda daha da geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bu idrakle hayata geçirdiğimiz projemizle öğrencilerimizin söz varlığını zenginleştirmeyi, anlama ve anlatma becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

        'OECD ORTALAMALARININ ÜZERİNE ÇIKTIK'

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        Ardından eğitimde yapılan hizmetlere değinen Bakan Tekin, "Fiziki altyapıyla ilgili olarak şu anda OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) ortalamalarının üzerine çıktık; derslik başına düşen öğrenci sayısı ve benzeri göstergelerde. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci oranları itibarıyla bizzat OECD'nin eğitime bakış raporlarında ortalamaların üzerinde olduğumuz tespit edilmeye başlandı. Eğitimde teknolojiyi kullanma açısından baktığımızda UNDP'nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) raporunda Türkiye, 'Neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta, internet bulunan dünyadaki tek ülke' tanımlamasıyla yer alıyor" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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