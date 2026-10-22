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        Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda, toprağa verildi

        ADANA'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurulan Sevda Dinler (22), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda, toprağa verildi

        ADANA'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurulan Sevda Dinler (22), toprağa verildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı’nda meydana geldi. G.F. ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip G.F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan G.F. Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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        Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Dinler, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

        Gözaltındaki G.F.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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