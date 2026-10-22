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        İsrail saldırısında yaralanan Filistinli Sıla'nın yeniden yürüme umudu Türkiye'de yeşerdi

        YAKUP SAĞLAM - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda omurgasından yaralanan 6 yaşındaki Filistinli Sıla Ebu Kerim, Adana'da geçirdiği ameliyatın ardından yeniden yürüyebilmek için fizik tedavi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:07 Güncelleme:
        İsrail saldırısında yaralanan Filistinli Sıla'nın yeniden yürüme umudu Türkiye'de yeşerdi

        YAKUP SAĞLAM - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda omurgasından yaralanan 6 yaşındaki Filistinli Sıla Ebu Kerim, Adana'da geçirdiği ameliyatın ardından yeniden yürüyebilmek için fizik tedavi görüyor.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda oyun oynadığı sırada omurgasına şarapnel parçası isabet eden Sıla, yürüme yetisini kaybetti.

        Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirilen Sıla, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semih Kıvanç Olguner tarafından ameliyat edildi.

        Sıla, başarılı geçen operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine alındı.

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        Yeniden yürüyebilmek için fizik tedavi gören çocuk, günde 2 kez sağlıkçılar eşliğinde egzersiz yapıyor.

        - "Çocuklarla ve kız kardeşimle oynayacağım"

        Sıla Ebu Kerim, AA muhabirine, tedavi gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.

        Ameliyattan sonra kendini iyi hissettiğini belirten Kerim, "Sağlığıma kavuşacağıma inanıyorum, kendimi daha güçlü hissediyorum. Moralim yüksek. Tekrar yürüyeceğim. Çocuklarla ve kız kardeşimle oynayacağım." dedi.

        Sıla'nın annesi Nur Khsmis Ali Banat da kendilerine yardım eli uzatan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Kızının zor günleri Türkiye'de geride bırakacağına inandığını vurgulayan Banat, "Kızımın yürümesi için umudumuz var. Sıla'nın dünyadaki diğer çocuklar gibi tekrar oyun oynamasını ve ayakta durmasını istiyorum. Türkiye'nin her zaman yanımızda bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

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        - "Başarılı ve güzel ameliyat oldu"

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semih Kıvanç Olguner de ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü dile getirdi.

        Sıla'nın yürümesi için zamana ihtiyacı olduğunun altını çizen Olguner, "Başarılı ve güzel ameliyat oldu. Beline platin ve implantları yerleştirdik. İçerideki şarapnel parçalarını çıkardık. Artık bundan sonra toparlanma evresine doğru geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özge Göksu Körlü ise Sıla'nın azimli olduğunu belirterek, "Önce yatak içi güçlendirme egzersizleri yaptık, şu anda da ayakta durma dengesi eğitimi çalışıyoruz. Ayakta durma dengesini kazandırdıktan sonra hedefimiz yürüme çalıştırmak. Ondan sonra güçlendirip bağımsız bir şekilde eski fonksiyonelliğini kazandırmak istiyoruz." dedi.

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