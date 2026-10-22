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        Adana'da iş yerinde 2 kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen oto tamircisine dava

        Adana'da iş yerinde çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan oto tamircisi hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "basit yaralama" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Adana'da iş yerinde 2 kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen oto tamircisine dava

        Adana'da iş yerinde çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan oto tamircisi hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "basit yaralama" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Gülbahçesi Mahallesi'ndeki otomobil tamir dükkanında 25 Nisan'da çıkan kavgada E.D. (36) ve kardeşi A.D'yi (26) tabancayla yaraladığı öne sürülen iş yeri sahibi H.K. (37) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü taraflar arasında hasarlı bir otomobilin tamir ücreti konusunda tartışma çıktığı belirtildi.

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        H.K'nin, A.D'yi ruhsatlı tabancasının dipçiğiyle vurarak, E.D'ye ise silahla ateş ederek yaraladığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "basit yaralama" suçlarından 10 yıl 6 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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