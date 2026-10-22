Adana'da iş yerinde 2 kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen oto tamircisine dava

H.K'nin, A.D'yi ruhsatlı tabancasının dipçiğiyle vurarak, E.D'ye ise silahla ateş ederek yaraladığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "basit yaralama" suçlarından 10 yıl 6 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Adana'da iş yerinde çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan oto tamircisi hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "basit yaralama" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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