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        Adana'da bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaralayan firari şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Adana'da bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaralayan firari şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Ekim'de Dağlıoğlu Mahallesi'nde babasına ait iş yerinde bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla zanlının Gökçeler Mahallesi yakınında olduğunu tespit etti.

        Bölgeye giden ekipler, düzenledikleri operasyonla A.E'yi (17) yakaladı.

        Zanlı, işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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        Amatör kulüpte futbol oynayan Musaoğlu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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