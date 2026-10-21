Adana'da bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaralayan firari şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaralayan firari şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Ekim'de Dağlıoğlu Mahallesi'nde babasına ait iş yerinde bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla zanlının Gökçeler Mahallesi yakınında olduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, düzenledikleri operasyonla A.E'yi (17) yakaladı.
Zanlı, işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Amatör kulüpte futbol oynayan Musaoğlu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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