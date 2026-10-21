15 yaşındaki çocuğun 30 bin lira borç için vurulduğu iddiası (2)

Adana'da temizlik ürünü satılan dükkanda Nurmuhammet Musaoğlu'nu, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan A.E. (17), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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