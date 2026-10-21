Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'nın kalkınma yol haritası "Adana Kalkınma Programı" ile belirlendi

        Adana'nın kalkınma yol haritası "Adana Kalkınma Programı" ile belirlendi

        Adana'nın ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına yönelik hazırlanan "Adana Kalkınma Programı" kamuoyuna tanıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Adana'nın kalkınma yol haritası "Adana Kalkınma Programı" ile belirlendi

        Adana'nın ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına yönelik hazırlanan "Adana Kalkınma Programı" kamuoyuna tanıtıldı.

        Adana Valiliği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, şehrin tüm kesimlerinin katkı ve katılımıyla ortak akıl ekseninde hazırlanan "Adana Kalkınma Programı"nın çalıştay sonuçları, kalkınma hedefleri ile bu doğrultuda hayata geçirilmesi planlanan proje ve yatırımlar ele alındı. Programa, Adana Valisi Mustafa Yavuz, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve protokol üyeleri katılım sağladı.

        "Şehirler yalnızca yollarla, binalarla ve yatırımla büyümez"

        Programda konuşma yapan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Bugün burada Adana'nın geleceğine dair ortak bir iradeyi ortaya koymak için bir aradayız. Şehirler yalnızca yollarla, binalarla ve yatırımla büyümez. Şehirleri büyüten insandır, akıldır, emektir, cesarettir, ortak bir irade ve hayaldir. Elimizde 300'den fazla somut proje bulunmaktadır" dedi.

        REKLAM

        "Bu program Adana'nın ortak aklının bir ürünüdür"

        Yavuz, Adana'nın en büyük özelliğinin sahip olduğu potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Asıl soru ‘Sahip olduklarımızla ne yapacağız?' olarak karşımıza çıkıyor. Adana Kalkınma Programı tam olarak bu nedenle yapılıyor. Bu program Adana'nın ortak aklının bir ürünüdür. Bu şehrin kalkınmasının yalnızca ekonomik olarak mümkün olmadığını belirtmek isterim. Kalkınma, bir çocuğun daha iyi eğitim alabilmesidir. Kalkınma, bir gencin kendi şehrinde iş kurabilmesidir. Kalkınma, bir üreticinin alın terinin değer bulmasıdır. Kalkınma, bir fabrikanın daha fazla istihdam sağlayabilmesidir. Bizim kalkınma hedefimizde Adana ve Adanalıların mutluluğu var" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Tek başımıza hızlı gidebiliriz, hep birlikte çok daha uzağa gidebiliriz"

        312 projeyi tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Vali Yavuz, "Bugün 312 projeyi tanıtmayı amaçladıklarını kaydederek, "Bu sayı her zaman değişebilir, sayılar artabilir. Ben sizin bu projelerin arkasındaki umudu görmenizi istiyorum. Adana'nın 831 mahallesinde, her sokak ve her kapısında olmamız lazım. Tek başımıza hızlı gidebiliriz, hep birlikte çok daha uzağa gidebiliriz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Alacağından feragat eden Montella'nın imzaladığı uzlaşma metni Adana Demirs...
        Alacağından feragat eden Montella'nın imzaladığı uzlaşma metni Adana Demirs...
        Adana'da "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı yapıldı
        Adana'da "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı yapıldı
        Adana'da kasada oturan çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı
        Adana'da kasada oturan çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı
        Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor teşekkür etti
        Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor teşekkür etti
        15 yaşındaki çocuğun 30 bin lira borç için vurulduğu iddiası (2)
        15 yaşındaki çocuğun 30 bin lira borç için vurulduğu iddiası (2)
        Ailesiyle piknikteyken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Genç kızı...
        Ailesiyle piknikteyken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Genç kızı...