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        Adana'da kasada oturan çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

        Adana'da ailesinin iş yerinde kasada oturan 15 yaşındaki çocuğu silahla başından vurarak ağır yaralanan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Adana'da kasada oturan çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

        Adana'da ailesinin iş yerinde kasada oturan 15 yaşındaki çocuğu silahla başından vurarak ağır yaralanan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı.

        Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı. Başından vurulan Nurmuhammed Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu tespit etti. A.E. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, Nurmuhammed Musaoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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