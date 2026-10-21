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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı yapıldı

        Adana'da "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı yapıldı

        Adana Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Adana'da "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı yapıldı

        Adana Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Kalkınma Programı Vizyon 2040"ın tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Vali Mustafa Yavuz, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, yalnızca 312 projeyi anlatmak için değil, kentin geleceğine ilişkin ortak bir irade ortaya koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Şehrin kalkınmasının yalnızca ekonomik büyümeyle mümkün olmadığının altını çizen Yavuz, şöyle konuştu:

        "Kalkınma, bir çocuğun daha iyi eğitim alabilmesi, bir gencin kendi şehrinde gelecek kurabilmesi, bir kadının emeğinin karşılığını alabilmesi, bir üreticinin alın terinin değer bulması, bir girişimcinin fikrini hayata geçirebilmesi ve bir fabrikanın daha fazla insana istihdam sağlayabilmesidir. Adanalının 'Benim geleceğim buradadır.' diyebilmesidir. Bizim kalkınma anlayışımızın merkezinde ve odağında insan ve Adanalı hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu var."

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        Yavuz, Adana'nın geleceğinin tesadüflere bırakılamayacak kadar değerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Biz bu geleceği Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sizlerle birlikte kuracağız. Akılla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, bilimle, emekle ve cesaretle, gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak kuracağız. Tek başımıza vardığımız ve oluşturduğumuz hızı eğer bir bütünlüğe dönüştürebilirsek Adana'nın 2040'ı aşacak şekilde daha ilerisine hep birlikte gideceğimize yürekten inanıyorum."

        Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da programda kapsamlı çalışmaların yapıldığını, yönetişim yapısı güçlü, herkesin söz sahibi olduğu bir kalkınma programı çerçevesi çizildiğini kaydetti.

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        Projelere ilişkin sunumun yapıldığı programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, kurum müdürleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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