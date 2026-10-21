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        Sevda, arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürüldü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde Sevda Dinler (22), arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Sevda, arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürüldü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde Sevda Dinler (22), arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

        Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı’nda meydana geldi. G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru G.F.'yi, müdahale ederek yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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        Gözaltına alınan G.F. jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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