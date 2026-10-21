Kozan'da su deposuyla birlikte ikinci kattan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evin ikinci katında güneş enerjisi sistemini tamir eden Necati Saygıcak (59), çalıştığı sırada dengesini kaybederek su deposuyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saygıcak'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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