Kozan'da motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik güvenliği eğitimi verildi
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde iki tekerlekli araçların karıştığı trafik kazalarının artması üzerine sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, 5 trafik personelinin katılımıyla motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.
Eğitimde trafik kurallarına uyulması, koruyucu kask kullanımının önemi, hız sınırlarına uyulması ve trafikte görünürlüğün artırılması konularında sürücüler bilgilendirildi.
Ayrıca sürücülerin trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Eğitimde sürücülerin hem kendi can güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini gözetmeleri gerektiği hatırlatıldı.
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