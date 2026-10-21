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        Beta Enerji 250 milyon TL'lik pay geri alım programı başlattı

        Türkiye'nin öncü enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji, pay sahiplerinin menfaatlerini korumak ve hisse fiyatında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Şirket, program kapsamında 6 ay içerisinde 2 milyon adede kadar payın geri alımı için azami 250 milyon TL fon ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Beta Enerji 250 milyon TL'lik pay geri alım programı başlattı

        Türkiye'nin öncü enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji, pay sahiplerinin menfaatlerini korumak ve hisse fiyatında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Şirket, program kapsamında 6 ay içerisinde 2 milyon adede kadar payın geri alımı için azami 250 milyon TL fon ayırdı.

        Enerji sektöründeki yatırımları ve büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Beta Enerji, Yönetim Kurulu kararıyla pay geri alım programı başlattı. Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin şirket paylarında oluşturduğu fiyat hareketlerinin, Beta Enerji'nin faaliyetlerini ve finansal performansını doğru yansıtmadığı değerlendirmesiyle alınan karar kapsamında, Borsa İstanbul'da işlem gören B Grubu payların geri alınması planlanıyor.

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        Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren azami 6 ay süreyle uygulanacak program kapsamında, 2 milyon adede kadar payın geri alınması için şirketin kendi kaynaklarından karşılanmak üzere azami 250 milyon TL fon kullanılabilecek. Geri alım işlemleri, piyasa şartları, şirketin nakit pozisyonu, yatırım programı ve finansman ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Program, belirlenen azami pay adedine veya fon tutarına ulaşılması halinde sona erecek.

        "Şirketimizin geleceğine ve büyüme potansiyeline güveniyoruz"

        Pay geri alım kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, şunları söyledi:

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        "Beta Enerji olarak şirketimizin geleceğine, güçlü büyüme potansiyeline ve hayata geçirdiğimiz yatırımların oluşturacağı değere güveniyoruz. Avrupa'nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olan yatırımımızda son aşamaya geldik. Bu stratejik yatırımla birlikte üretim gücümüzü ve teknolojik altyapımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Şirketimizin bugün ulaştığı noktanın ve gelecek potansiyelinin mevcut piyasa fiyatına tam olarak yansımadığını düşünüyoruz. Bu doğrultuda aldığımız 250 milyon TL'lik pay geri alım kararıyla, pay sahiplerimizin menfaatlerini korumayı ve yatırımcılarımızın şirketimize duyduğu güveni desteklemeyi amaçlıyoruz. Beta Enerji'nin uzun vadeli büyüme hedeflerine inanıyoruz. Yatırımlarımıza kararlılıkla devam ederken, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer oluşturmak önceliğimiz olmaya devam edecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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