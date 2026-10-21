Kozan'da muhtarlar aynı sofrada buluştu

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kozan Belediyesi ev sahipliğinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, mahalle muhtarları ve basın temsilcileri katıldı.

Programda muhtarlarla mahallelerin ihtiyaçları ve belediyenin yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediyenin imkanlarını Kozan’ın tüm mahallelerine hizmet ulaştırmak için kullandıklarını belirterek, muhtarların taleplerini dinlediklerini ve ihtiyaçları öncelik sırasına göre ele aldıklarını ifade etti.

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Muhtarların vatandaşlarla belediye arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Atlı, Muhtarlar Günü’nü kutlayarak emekleri ve iş birlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Program, muhtarlara hediye takdim edilmesiyle sona erdi.