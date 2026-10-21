Tarlaların dibine dökülüp yakılan atıklar, tarımsal üretimi tehdit ediyor Adana'da tarım arazilerinin yanında oluşan atık dağları tepki çekiyor Adana'da tarla sahipleri isyan etti: İş makinesi kiralayıp çöpleri topluyorlar

Adana'da tarımsal üretim yapılan tarlaların hemen yanı başına istiflenen ve yakılan atıklar hem tarla sahiplerini hem de çevrede yaşayan vatandaşları canından bezdiriyor. Tarla sahipleri, tarlalarını tehdit eden atıkları, iş makinesi kiralayıp kaldırıyor.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'nın Yüreğir ilçesinde birçok tarlada yılın 365 günü dikim, söküm ve hasat yapılıyor. Ancak ilçeye bağlı Koza ve Güzelevler Mahallesi'nde yol kenarındaki birçok tarlanın hemen yanı başına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atıklar istifleniyor. Geçtiğimiz aylarda istiflenmeye başlayan atıklar, şahısların 'O dökmüş, ben de dökerim bir şey olmaz' anlayışıyla çoğaldı ve şu anda adeta bölgede atık dağları oluştu.

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Sümbül ve Bahar caddelerinde atık dağları hem tarımsal üretimi tehdit ediyor hem de bölgede yaşayan vatandaşları canından bezdiriyor.

Öte yandan, kentin merkezinde olan bir bölgenin bu şekilde atık dağlarına dönmesine rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin herhangi bir temizlik yapmaması ve bölgede önlem almaması ise pes dedirtti.

Vatandaşlar iş makinesi kiralayıp atıkları topluyor

Ayrıca bölgedeki tarla sahipleri de tarlalarını tehdit eden atıkları, iş makinesi kiralayıp kaldırıyor.

"Hepimiz şikayetçiyiz"

Tarla sahiplerinden Günay Acımış, "Bu tarlada bamya, lahana, ve marul ekiyoruz. Hiç tanımadığımız insanlar buraya moloz, pislik döküyorlar. Defalarca uyarmamıza rağmen kimse bize yardımcı olmuyor. Pisliklerden dolayı aşırı hava kirliliği oluyor. Yangın çıkartıp ateş yakıyorlar. Buraya moloz ve atık dökülmesini istemiyoruz. Tapulu arazimiz olmasına rağmen atıklar buraya dökülüyor. Hepimiz şikayetçiyiz. Burada sebze ektik, tarımsal üretimi zor duruma sokuyor" ifadelerini kullandı.

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"Atıkları buraya atıyorlar ve yakıyorlar"

Bir başka tarla sahibi Güven Şeker ise, "Kimyasal maddeleri, atıkları buraya atıyorlar ve yakıyorlar. Biz kendimiz ricacı olduk iş makinesi çağırdık. Değişik insanlar geliyor bir şey demeye korkuyoruz. Burayla ilgilenilmesini istiyoruz" diye konuştu.