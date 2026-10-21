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        Adana'da 16 yaşındaki çocuğu tabancayla öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli olduğu 16 yaşındaki çocuğu tabancayla öldüren sanığa verilen 23 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Adana'da 16 yaşındaki çocuğu tabancayla öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli olduğu 16 yaşındaki çocuğu tabancayla öldüren sanığa verilen 23 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

        Dadaloğlu Mahallesi'nde 22 Ekim 2023'te, Erkan Efe Dağoğlu'nun (16) arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Yusuf Özden'e (20), 22 Eylül'deki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında sanık ile maktul arasında daha önce yaşadıkları kavga nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi.

        Sanığın olaydan iki hafta önce tabanca satın aldığı ifade edilen kararda şu tespitler aktarıldı:

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        "Olay günü arkadaşlarıyla sohbet eden maktulün savunmasız olduğu bir anda sanığın arkasından gelerek biri hayati bölgesine gelecek şekilde iki el ateş ederek Erkan Efe Dağoğlu'nu öldürüp olay yerinden kaçtığı ve suç sırasında kullandığı tabancayı yok ettiği, böylelikle sanığın kasten öldürmenin nitelikli halini işlediğinin sabit olduğu, Yusuf Özden'in suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçük olması da dikkate alınarak 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan 23 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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