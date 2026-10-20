Adana'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekibi çıkardı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Giriş: 20.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Pınar Mahallesi'ndeki ikametin havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, merdivenle havalandırma boşluğuna indi.
Ekibin çıkardığı kedi yavrusu sokağa bırakıldı.
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