Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da market sahibini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da market sahibini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, market sahibini tabancayla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Adana'da market sahibini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, market sahibini tabancayla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Barbaros Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te market sahibi Emrah Tutal'ı (38) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık M.K. (21) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık M.K. savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, S.Ö. ile arasındaki ilişkiye S.Ö'nün eniştesi ve maktulün de ağabeyi olan B. Tutal'ın karşı çıktığını öne sürdü.

        B. Tutal'ın tehditleri sebebiyle olaydan önce İstanbul'a gittiğini iddia eden M.K, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "Dosyaya gelen bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Raporda S.Ö. ile aramda telefon irtibatı bulunmamaktadır. Halbuki ben İstanbul'a gittiğimde arkadaşım adına telefon hattı aldım. Bu hat üzerinden S.Ö. ile telefon görüşmesi yaptım. Adana'ya döndüğümde Emrah Tutal'a ait markete gittim. Amacım S.Ö. ile evlenmek istediğimi söylemekti ancak Emrah Tutal birden elini çekmecesine doğru götürdü. Panikledim ve tabanca ile ateş ettim. Öldürme kastım kesinlikle yoktu. Daha sonra arkadaşımın evine gittim. Burada polisler beni yakaladı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Müşteki S. Tutal ise maktulün eşi olduğunu ve sanıkla öncesine dayalı bir husumetlerinin bulunmadığını ileri sürdü.

        REKLAM

        Sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden S. Tutal, "Eşim telefonla konuştuğu sırada sanık tabancayla ateş etti. Eşim asla sanığın söylediği gibi elini çekmeceye doğru uzatmadı. Zaten tabancası da yoktur. Sanık tabanca ile ateş ettikten sonra kaçtı. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        REKLAM

        Mahkeme heyeti de bu celse de beyanı alınmayan tanık S.Ö. hakkında yeniden zorla getirilme kararı çıkarılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te market sahibi Emrah Tutal'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla 12 Kasım 2025'te tutuklanan M.K. hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü

        Benzer Haberler

        Adana'da suç oranı geçen yıla göre yüzde 9,4 azaldı Adana Valisi Mustafa Ya...
        Adana'da suç oranı geçen yıla göre yüzde 9,4 azaldı Adana Valisi Mustafa Ya...
        Adana'da 2 araçta 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi
        Adana'da 2 araçta 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi
        Başkan Vekili Tüzmen: "Her arazi yapılaşmak zorunda değil"
        Başkan Vekili Tüzmen: "Her arazi yapılaşmak zorunda değil"
        Başkan Vekili Özünal, muhtarlarla buluştu
        Başkan Vekili Özünal, muhtarlarla buluştu
        Kediye çarpmamak için manevra yaptığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı
        Kediye çarpmamak için manevra yaptığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı
        Tır, alev alev yandı
        Tır, alev alev yandı