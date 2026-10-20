Kediye çarpmamak için manevra yaptığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı

Kaza, 17 Ekim’de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Halil İbrahim, aniden yola çıkan kediyi görünce çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan Halil İbrahim, hafif yaralandı.

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