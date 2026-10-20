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        Kediye çarpmamak için manevra yaptığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı

        ADANA'da yola çıkan kediye çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan sürücü Halil İbrahim (18), aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Kediye çarpmamak için manevra yaptığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı

        ADANA’da yola çıkan kediye çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan sürücü Halil İbrahim (18), aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı.

        Kaza, 17 Ekim’de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Halil İbrahim, aniden yola çıkan kediyi görünce çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan Halil İbrahim, hafif yaralandı.

        Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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