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        Adana'da komşusunu bıçakla yaralayan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde komşusunu bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Adana'da komşusunu bıçakla yaralayan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde komşusunu bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Emek Mahallesi'nde 10 Ekim 2025'te komşusu G.Y'yi (20) bıçakla ağır yaralayan İ.Ö. (36) hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan G.Y'nin, sanığın elinden kurtulduğu belirtildi.

        İddianamede, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edilerek, İ.Ö'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

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        İfadesinde pişman olmadığını beyan eden sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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