Adana'da komşusunu bıçakla yaralayan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edilerek, İ.Ö'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

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