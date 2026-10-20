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        Adana'da 2 araçta 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 araçta 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Adana'da 2 araçta 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 araçta 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen çalışmalar kapsamında öncü ve artçı şeklinde hareket ettiği değerlendirilen 2 araç durduruldu.

        Araçlarda yapılan aramalarda, 10 paket halinde preslenmiş 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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