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        Adana Valisi Mustafa Yavuz, 9 aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, vatandaşların huzuru ve güvenliği adına, tüm suç örgütleriyle mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Bu şehirde hukuk dışı hiçbir yapı ve oluşuma asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Adana Valisi Mustafa Yavuz, 9 aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, vatandaşların huzuru ve güvenliği adına, tüm suç örgütleriyle mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Bu şehirde hukuk dışı hiçbir yapı ve oluşuma asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

        Vali Yavuz, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda kentte 9 aylık asayiş çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

        Adana'da 831 mahallede yaşayan yaklaşık 2,3 milyon kişinin can ve mal güvenliğinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Yavuz, şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelelerinin artarak devam edeceğini belirtti.

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        Vali Yavuz, kolluk birimleri tarafından kentte bu yıl 9 aylık süreçte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7 bin 510 operasyon yapıldığını ifade etti.

        Bu yıl bir önceki yılın ilgili dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,4 oranında azalış olduğunu ve olayların yüzde 98'inin aydınlatıldığını belirten Yavuz, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 17,6 düşüş yaşandığını ve bunların yüzde 90,2'sinin aydınlatıldığını dile getirdi.

        Yavuz, aydınlatılmayan bir olayın dahi kalmaması hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

        - Göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele alanındaki çalışmalar

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        Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir önceki yılın ilgili dönemine göre yüzde 8,80 artışla 889 düzensiz göçmenin yakalandığının bilgisini veren Yavuz, bu alandaki mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

        Yavuz, bu yıl 9 aylık süreçte planlı ve münferit 234 terör operasyonu yapıldığını, yakalananların da adli mercilere teslim edildiğini bildirerek, "Ülkemizin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı adına tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

        - Kaçakçılık, organize ve mali suçlarla mücadele

        Kaçakçılık, organize ve mali suçlarla mücadele kapsamında da söz konusu dönemde 2 bin 743 operasyon yapıldığını ve 937 zanlının tutuklandığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

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        "Bu şehirde, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına, tüm suç örgütleriyle mücadelemiz, bundan böyle de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte kesintisiz ve kararlılıkla devam edecek olup, bu şehirde hukuk dışı hiçbir yapı ve oluşuma asla müsaade edilmeyecektir."

        - Uyuşturucu operasyonları

        Vali Yavuz, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bu yıl 9 aylık süreçte kentte 2 bin 537 operasyon yapıldığını, yakalanan şüphelilerden 1786'sının tutuklandığını ve 484'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

        Uyuşturucuyla mücadele konusunda vatandaşların desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Yavuz "Tüm Adanalı hemşehrilerimizin şunu bilmesini isterim ki bu şehirde, hiçbir gencimizin ve vatandaşımızın zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

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        - Siber suçlarla mücadele

        Vali Yavuz, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında da 9 aylık süreçte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,86 artışla 86 operasyon yapıldığını, yakalanan zanlılardan 524'ünün tutuklandığını, 105'i hakkında adli kontrol kararı uygulandığını ifade etti.

        Haklarında yakalama kararı bulunan 10 bin 178 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiği bilgisini paylaşan Yavuz, bunların 7 bin 96'sının tutuklandığını belirtti.

        - "Kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi adına, mücadeleye devam edeceğiz"

        Kentte 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 9 aylık dönemde 4 bin 770 olayın meydana geldiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

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        "Kadınlarımızın her türlü şiddete karşı korunması adına bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 5,03 artışla 5 bin 219 koruma ve tedbir kararı alınarak uygulamaya konulduğu gözlenmiştir. Kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi adına, tüm kurumlarımızla etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Her türlü şiddet olayını kadınlarımız, telefonlarına indirecekleri KADES uygulaması ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden rahatlıkla kolluk birimlerimize bildirebilirler."

        Kolluk birimleri tarafından yılın ilk gününden bu yana yapılan çalışmalarda 2 bin 882 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, bu kapsamda 2 bin 885 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildiren Yavuz, Adana sınırları içerisinde vatandaşların huzuru ve güvenliği adına hiç kimsenin ruhsatsız silah taşımasına müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

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        Yavuz, trafik birimleri tarafından 9 aylık süreçte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,30 artışla 3 milyon 412 bin 912 aracın denetlendiğini ifade etti.

        - Okulların güvenliği için yapılan denetimler

        Güvenli eğitim ortamının sağlanması için 9 aylık süreçte okulların çevresinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,56 artışla 22 bin 660 denetim yapıldığını belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 artışla 17 bin 60 okul servis aracı denetlenmiştir. Diğer taraftan, okullarımızda güvenli eğitim ortamının sağlanması kapsamında okullar açılırken 756 bahçe görevlisi görevlendirilmiştir. Yavrularımızın güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri adına denetimlerimizi bundan sonra da artırarak devam ettireceğiz. Bununla birlikte, devletimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra ailelerimizin de gerekli hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,13 artışla 2 bin 903 kez yurt ve pansiyon çevresi denetlendiği görülmektedir. Devletimize ve tüm Adanalı hemşehrilerimize emanet edilen öğrencilerimizin, huzurlu ve güvenli barınmaları adına, yurt ve pansiyonlarımızın çevresinde denetimlere aralıksız devam edilecektir."

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        112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 9 aylık dönemde 1 milyon 942 bin 367 çağrının karşılandığının bilgisini paylaşan Yavuz, asılsız çağrılarda yüzde 19,67 oranında azalma olduğunu ifade etti.

        Vali Yavuz, daha huzurlu ve güvenli bir Adana için tüm kurum ve kuruluşlarla ele ele vererek 24 saat çalışacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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