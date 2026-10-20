Seyhan Belediyesi'nden miniklere doğa sevgisi aşılayan eğitim

Seyhan Belediyesi kreş öğrencilerine gıda atıklarının komposta dönüşümünü uygulamalı olarak anlattı. Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan da etkinliğe katılarak çocukların çevre bilinci kazanmasına yönelik çalışmalara eşlik etti.

Seyhan Belediyesi, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için çevre eğitimlerini çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Dünya Gıda Günü kapsamında, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesindeki Kompost Üretim Tesisi’nde düzenlenen etkinlikte, belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören 5 yaş grubu öğrencileri gıda atıklarının komposta dönüşümünü öğrendi.

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan’ın da katıldığı etkinlikte, "Gıda Atıklarının Komposta Dönüşümü" ve "Topraktan Tekrar Toprağa" temaları ele alındı. Minik öğrenciler, gıda atıklarının nasıl değerlendirildiğini ve toprağı besleyen komposta nasıl dönüştürüldüğünü uygulamalı olarak deneyimledi.

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Minik ellerden doğaya büyük katkı

Çocukların erken yaşta çevre bilinci kazanmasını amaçlayan etkinlikte, gıda israfının önlenmesi, atıkların doğru değerlendirilmesi ve doğal kaynakların korunmasının önemi anlatıldı. Eğitici ve eğlenceli etkinlik sayesinde öğrenciler, günlük yaşamda ortaya çıkan gıda atıklarının çöp olmak yerine doğaya yeniden kazandırılabileceğini öğrendi.

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, çocuklara küçük yaşlarda kazandırılan çevre bilincinin geleceğin daha yaşanabilir hale gelmesinde önemli rol oynadığı mesajını verdi. Etkinlikte, sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının önemi öne çıktı.

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Hedef, daha yeşil bir Seyhan

Seyhan Belediyesi, çevre ve sıfır atık çalışmalarını çocuklara yönelik eğitimlerle destekleyerek sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Kompost üretimine ilişkin uygulamalı eğitimlerle çocukların doğayla bağ kurması, gıda israfının azaltılmasını öğrenmesi ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

"Topraktan Tekrar Toprağa" anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlik, doğanın korunmasında küçük yaşlarda edinilen alışkanlıkların önemini bir kez daha ortaya koydu.