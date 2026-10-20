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        Adana'da başına su borusu düşen motosikletli kurye kaskı sayesinde yara almadı

        Adana'da motosikletiyle çarptığı su tahliye borusu başına düşen kurye, kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Adana'da başına su borusu düşen motosikletli kurye kaskı sayesinde yara almadı

        Adana'da motosikletiyle çarptığı su tahliye borusu başına düşen kurye, kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.

        Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışan kurye, 15 Ekim'de kaldırımda motosikletiyle geri manevra yaptığı sırada yakınındaki evin su tahliye borusuna çarptı.

        Motosikletin çarpmasıyla kırılan boru kuryenin başına düştü.

        Kurye olaydan kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.

        Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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