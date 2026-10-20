Adana'da başına su borusu düşen motosikletli kurye kaskı sayesinde yara almadı
Adana'da motosikletiyle çarptığı su tahliye borusu başına düşen kurye, kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.
Giriş: 20.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
Adana'da motosikletiyle çarptığı su tahliye borusu başına düşen kurye, kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.
Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışan kurye, 15 Ekim'de kaldırımda motosikletiyle geri manevra yaptığı sırada yakınındaki evin su tahliye borusuna çarptı.
Motosikletin çarpmasıyla kırılan boru kuryenin başına düştü.
Kurye olaydan kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.
Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
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