Motosikletiyle çarptığı su borusu başına düştü

İlçede 15 Ekim'de paket teslimatı yapan kurye, motosikletiyle geri manevra yaptı. Motosiklet, o sırada kaldırımdaki su tahliye borusuna çarptı. Yerinden sökülen boru parçası, kuryenin başına düştü. Kurye, başına takılı kask sayesinde yara almadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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