Başkan Vekili Özünal, muhtarlarla buluştu

Program, Başkan Vekili Tarık Özünal ile muhtarların katıldığı toplu fotoğraf çekimi ve muhtarlara günün anısına hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, programa katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek günlerini kutladı.

Muhtarların vatandaşlarla belediye arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çekilen buluşmada, mahallelerin talep ve beklentilerinin yerel hizmetlerin şekillenmesindeki rolü vurgulandı.

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların günleri kutlanırken mahallelerin ihtiyaçları ve yerel yönetim hizmetlerinde iş birliğinin önemi de öne çıktı.

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