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        Trafik polisinden motokuryelere uyarı: "Paket yetiştirmek için canınızı tehlikeye atmayın"

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla motokuryelere yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Motosikletli trafik polisi İhsan Türköz kuryelere, "Paketi 5 dakikada değil, 10 dakikada götürün. Hiçbir kazanç, hiçbir aciliyet sizin canınızdan önemli değil" sözleriyle seslendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Trafik polisinden motokuryelere uyarı: "Paket yetiştirmek için canınızı tehlikeye atmayın"

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla motokuryelere yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Motosikletli trafik polisi İhsan Türköz kuryelere, "Paketi 5 dakikada değil, 10 dakikada götürün. Hiçbir kazanç, hiçbir aciliyet sizin canınızdan önemli değil" sözleriyle seslendi.

        Kozan ilçesinde son dönemde iki tekerlekli araçların karıştığı kazaların artması üzerine motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik eğitimi gerçekleştirildi. Bir motorize trafik ekibi, bir resmi trafik ekibi ve bir sivil trafik ekibinden oluşan 5 trafik personelinin katıldığı eğitimde; kask kullanımı, hız sınırları, takip mesafesi, şerit ihlalleri ve trafikte görünürlük konuları ele alındı.

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        "Kaportanız kendiniz"

        Motosikletli trafik polisi İhsan Türköz, motosiklet sürücülerinin otomobil sürücüleri gibi kendilerini koruyan bir kaportaya sahip olmadığını hatırlatarak, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Kuryelerin paket yetiştirme telaşıyla hız yapmamaları gerektiğini belirten Türköz, "Hiçbir zevk, hiçbir aciliyet bizim canımızdan önemli değil. Paketi 5 dakikada değil, 10 dakikada götürün. Daha çok para kazanmak, daha fazla paket yetiştirmek için canınızı tehlikeye atmayın" dedi.

        Kozan'da motosiklet kazalarının ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Türköz, bu yıl 3 motosiklet sürücüsünün trafik kazalarının ardından hayatını kaybettiğini ifade etti.

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        "Kask cezası değil, can güvenliği önemli"

        Motosikletlerin frenleme ve durma mesafesine ilişkin risklere de değinen Türköz, sürücüleri öndeki araçla takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. Kask kullanımının önemini vurgulayan Türköz, kask takmanın bir ceza meselesi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Kask cezası 2 bin 500 lira. 2 bin 500 lira canımızdan önemli değil. Kaskınızı mutlaka takın" diye konuştu.

        Trafikte otomobil sürücülerinin motosikletlilere yönelik korna ve selektörle baskı kurmasının da tehlike oluşturduğunu belirten Türköz, sürücülerin bu tür durumlarda ani manevralardan kaçınmasını, kendi şeritlerinde güvenli şekilde ilerlemesini ve tartışmaya girmemesini istedi.

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        Kadın kuryeden trafikte anlayış çağrısı

        Kozan'da motosikletli kadın tek kadın kurye olarak çalışan Meltem Doğan, trafikte zaman zaman zorluk yaşadığını belirterek, "Trafik polislerimiz çok haklı. Onlar da bizim canımızı düşündükleri için bunları söylüyorlar. Kaza yaptığımda hem bedenim zarar görüyor hem de işime gidemiyorum. Her kazayı gördüğümüzde üzülüyoruz, orada biz de olabilirdik diye düşünüyoruz. Kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Karşı taraftaki insanlardan da biraz anlayış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Arkadan korna ve selektör yapılması tedirgin ediyor"

        Yaklaşık 3 yıldır Kozan'da motosikletli kurye olarak çalıştığını belirten Kenan Akıllıoğlu ise eğitimin faydalı olduğunu ifade ederek, "Polis abimiz, zaten bildiğimiz kuralları yeniden hatırlattı. Bizi trafikte dikkate alsalar kendimizi daha iyi hissederiz. Özellikle yağmurlu günlerde arkadan baskı yapan, sürekli selektör atan veya korna çalan sürücüler oluyor. Bu durum insanı ister istemez tedirgin ediyor, yağmurda kaymaya bile sebep olabiliyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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