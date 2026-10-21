Adana'da tamir için çıktığı damdan düşen işçi hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta Necati Saygıcak (59), güneş enerjisi tamiri için 2 katlı evin damına çıktı.
Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Saygıcak, zemine düştü.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Saygıcak'ın cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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