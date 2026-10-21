Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da tamir için çıktığı damdan düşen işçi hayatını kaybetti

        Adana'da tamir için çıktığı damdan düşen işçi hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Adana'da tamir için çıktığı damdan düşen işçi hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta Necati Saygıcak (59), güneş enerjisi tamiri için 2 katlı evin damına çıktı.

        Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Saygıcak, zemine düştü.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Saygıcak'ın cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
        Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
        Onarmaya çalıştığı su deposuyla birlikte damdan düşen tamirci öldü
        Onarmaya çalıştığı su deposuyla birlikte damdan düşen tamirci öldü
        Kozan'da motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik güvenliği eğiti...
        Kozan'da motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik güvenliği eğiti...
        Trafik polisinden motokuryelere uyarı: "Paket yetiştirmek için canınızı teh...
        Trafik polisinden motokuryelere uyarı: "Paket yetiştirmek için canınızı teh...
        Derileri tek tek işleyip peynir tulumuna dönüştürüyorlar Adana'da dericiliğ...
        Derileri tek tek işleyip peynir tulumuna dönüştürüyorlar Adana'da dericiliğ...
        Doğan: "Tarım kredisi üst limitleri son üç yılda gerçekleşen enflasyon dikk...
        Doğan: "Tarım kredisi üst limitleri son üç yılda gerçekleşen enflasyon dikk...