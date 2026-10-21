Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

        Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin damındaki kömür torbalarının arasına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin damındaki kömür torbalarının arasına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 3 Mart'ta sanığın Levent Mahallesi'ndeki tek katlı evinin damında kömür torbaları arasına gizlediği 7,32 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hapı, gece saatlerinde yanına otomobille gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        REKLAM

        Savcı, cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunan sanığa, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesini istedi.

        Sanık N.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Onarmaya çalıştığı su deposuyla birlikte damdan düşen tamirci öldü
        Onarmaya çalıştığı su deposuyla birlikte damdan düşen tamirci öldü
        Kozan'da motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik güvenliği eğiti...
        Kozan'da motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik güvenliği eğiti...
        Trafik polisinden motokuryelere uyarı: "Paket yetiştirmek için canınızı teh...
        Trafik polisinden motokuryelere uyarı: "Paket yetiştirmek için canınızı teh...
        Derileri tek tek işleyip peynir tulumuna dönüştürüyorlar Adana'da dericiliğ...
        Derileri tek tek işleyip peynir tulumuna dönüştürüyorlar Adana'da dericiliğ...
        Doğan: "Tarım kredisi üst limitleri son üç yılda gerçekleşen enflasyon dikk...
        Doğan: "Tarım kredisi üst limitleri son üç yılda gerçekleşen enflasyon dikk...
        Beta Enerji 250 milyon TL'lik pay geri alım programı başlattı
        Beta Enerji 250 milyon TL'lik pay geri alım programı başlattı