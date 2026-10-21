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        Onarmaya çalıştığı su deposuyla birlikte damdan düşen tamirci öldü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki katlı müstakil evin damında tamirini yaptığı su deposuyla birlikte aşağı düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Onarmaya çalıştığı su deposuyla birlikte damdan düşen tamirci öldü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki katlı müstakil evin damında tamirini yaptığı su deposuyla birlikte aşağı düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Necati Saygıcak, su deposunun tamiri için iki katlı evin damına çıktı. Saygıcak bu sırada dengesini kaybederek depoyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Necati Saygıcak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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