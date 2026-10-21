Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Kestiği ağacın altında kalan emekli uzman çavuş ağır yaralandı

        Kestiği ağacın altında kalan emekli uzman çavuş ağır yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan (51), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Kestiği ağacın altında kalan emekli uzman çavuş ağır yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan (51), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Olay, ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Yusuf Özdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Adana'da 22 yaşındaki kadın tüfekle vurularak öldürüldü
        Adana'da 22 yaşındaki kadın tüfekle vurularak öldürüldü
        Sevda, arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürüldü
        Sevda, arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürüldü
        ÇÜ'de "Medya, Dijitalleşme ve Geleceğin Haberciliği Programı" düzenlendi
        ÇÜ'de "Medya, Dijitalleşme ve Geleceğin Haberciliği Programı" düzenlendi
        Kozan'da su deposuyla birlikte ikinci kattan düşen adam hayatını kaybetti
        Kozan'da su deposuyla birlikte ikinci kattan düşen adam hayatını kaybetti
        Adana'da tamir için çıktığı damdan düşen işçi hayatını kaybetti
        Adana'da tamir için çıktığı damdan düşen işçi hayatını kaybetti
        Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
        Adana'da uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi