Kestiği ağacın altında kalan emekli uzman çavuş ağır yaralandı
ADANA'nın Kozan ilçesinde emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan (51), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan (51), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Yusuf Özdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.