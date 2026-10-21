Adana'da 22 yaşındaki kadın tüfekle vurularak öldürüldü

Şüpheli, olay yerinden otomobille kaçmaya çalışırken bölgedeki bir restoranda yemek yiyen istirahatli polis memuru tarafından yakalandı.

Dağılcak Mesire Alanı'nda kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler'in yanına giden G.F. henüz bilinmeyen nedenle Dinler'e pompalı tüfekle ateş etti.

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