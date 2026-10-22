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        Adana'da tamir için çıktığı damdan düşerek ölen işçinin cenazesi defnedildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşerek hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Adana'da tamir için çıktığı damdan düşerek ölen işçinin cenazesi defnedildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşerek hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta dün güneş enerjisi tamiri için çıktığı 2 katlı evin damından düşerek hayatını kaybeden 59 yaşındaki Necati Saygıcak'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü.

        Buradaki törene Saygıcak'ın ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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