Adana'da tamir için çıktığı damdan düşerek ölen işçinin cenazesi defnedildi
Adana'nın Kozan ilçesinde, güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşerek hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşerek hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.
Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta dün güneş enerjisi tamiri için çıktığı 2 katlı evin damından düşerek hayatını kaybeden 59 yaşındaki Necati Saygıcak'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü.
Buradaki törene Saygıcak'ın ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından işçinin cenazesi toprağa verildi.
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