Adana'da pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Adana'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.
Dağılcak Mesire Alanı'nda, dün G.F. tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Sevda Dinler'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü.
Buradaki cenaze törenine, Dinler'in ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Dinler'in cenazesi defnedildi.
Dağılcak Mesire Alanı'nda dün kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler, yanına gelen G.F'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan G.F. yakalanmıştı.
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