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        Adana'da pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Adana'da pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.

        Dağılcak Mesire Alanı'nda, dün G.F. tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Sevda Dinler'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü.

        Buradaki cenaze törenine, Dinler'in ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından Dinler'in cenazesi defnedildi.

        Dağılcak Mesire Alanı'nda dün kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler, yanına gelen G.F'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan G.F. yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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