Adana'da cezaevindeki hükümlülerin eserleri sergilendi "Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Sergisi" açıldı

Adana’da "Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Sergisi" kapsamında ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin yaptığı eserler ziyarete açıldı.

Adana’da bir alışveriş merkezinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Bağımlılıkla Mücadele ve Bağımsızlık Sergisi’ açıldı. Serginin açılışına Adana Valisi Mustafa Yavuz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz ile protokol üyeleri katıldı. Sergide, Adana’daki Rehberlik ve Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülerin yaptığı eserler tanıtıldı.

"Bağımlılıkla mücadele edeceksek aile en önemli unsurdur"

Serginin açılışında konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, bağımlılıkla mücadelenin önemini vurgulayarak, "Bağımlılıkla mücadele edeceksek aile en önemli unsurdur. Çünkü bireyler aileyi, aile toplumu, toplumlar milletleri ve devletleri oluşturuyor. Bugün de bağımlılıkla mücadele kapsamında, hükümlülerin yaptığı resim ve el sanatları üzerinden konunun diğer tarafını görüyoruz. Bu serginin bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmasını, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunmasına katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"1 hafta boyunca halka açık şekilde sergileyeceğiz"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, Adana’da Rehberlik ve Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nu yaklaşık 2 yıl önce açtıklarını dile getirerek, "Kurumumuzda eğitimden psikososyal desteğe, mesleki öğretimden sağlığa kadar birçok alanda hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması yönünde önemli adımlar attık. İlerleyen süreçte imzaladığımız protokol kapsamında, üniversitemizinde desteğiyle bu adımları daha iyi noktalara taşıyacağız. Hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim ve el işi alanlarında yaptıkları ürünleri burada 1 hafta boyunca halka açık şekilde sergileyeceğiz" dedi.

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Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı.