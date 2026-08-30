Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını silahla yaraladı

        Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını silahla yaraladı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını tabancayla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını silahla yaraladı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını tabancayla yaraladı.

        Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda Yusuf A. (32) önce eşi Asya A'ya (25) sonra da baldızı Medine G'ye (16) tabancayla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralanan iki kardeş, sağlık personelince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Asya A. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?

        Benzer Haberler

        Adana'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu
        Adana'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu
        Boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını tabancayla ağır yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını tabancayla ağır yaraladı
        Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlandı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlandı
        Ogün Abi Derneği, oğlunun mağdur ettiği kanser hastası kadına destek verdi
        Ogün Abi Derneği, oğlunun mağdur ettiği kanser hastası kadına destek verdi
        Adana'da "Ulusal Model Fabrika Ağının Geliştirilmesi Çalıştayı" gerçekleşti...
        Adana'da "Ulusal Model Fabrika Ağının Geliştirilmesi Çalıştayı" gerçekleşti...