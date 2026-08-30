Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını silahla yaraladı

Yaralanan iki kardeş, sağlık personelince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Asya A. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını tabancayla yaraladı.

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