Adana'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Polis ekipleri iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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