Adana'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu.
İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'nde tarım ürünü satılan işletmenin çalışanları, iş yeri sahibi Cevdet Abay'ı kasığından tabancayla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.
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