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        Adana'da bir kişi parmağından çıkaramadığı yüzükten itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin parmağını sıkan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Adana'da bir kişi parmağından çıkaramadığı yüzükten itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin parmağını sıkan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

        İlçede ikamet eden bir kişi, parmağını sıkan yüzüğü çıkaramayınca Kozan Devlet Hastanesine başvurdu.

        Sağlık ekibinin çabasına rağmen yüzük çıkarılamayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.

        Hastaneye giden itfaiye ekibi, parmak ile yüzük arasına güvenlik amacıyla çay kaşığı yerleştirerek kesici alet yardımıyla yüzüğü çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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