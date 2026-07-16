Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da karpuz ve kavun hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı

        Adana'da karpuz ve kavun hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kamyondan karpuz ve kavun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Adana'da karpuz ve kavun hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kamyondan karpuz ve kavun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde 2 Temmuz'da gece saatlerinde Abdullah B'ye ait iki kamyondan yaklaşık 600 kilogram karpuz ve kavun çalındı.

        Abdullah B'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Buradaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin 01 ASE 658 plakalı hafif ticari araçla olay yerine gelip hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda olay günü aracı kullandığı öne sürülen Muhittin A. (40) ekiplerce yakalandı.

        Çalınan karpuz ve kavunları diğer şüphelilerle sattığı ileri sürülen Muhittin A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Zanlıların hafif ticari araçla olay yerine gelmesi ve iki kamyondan çaldıkları karpuz ve kavunları araca yükleyerek kaçması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor

        Benzer Haberler

        Şampiyon güreşçi memleketinde davul zurnayla karşılandı
        Şampiyon güreşçi memleketinde davul zurnayla karşılandı
        600 kiloluk karpuz ve kavun çalan şüpheli: "Çabuk satılan ürünler, satmak i...
        600 kiloluk karpuz ve kavun çalan şüpheli: "Çabuk satılan ürünler, satmak i...
        Adana'da iş yeri sahibini tabancayla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dav...
        Adana'da iş yeri sahibini tabancayla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dav...
        Adana'da 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı
        Adana'da 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı
        Adana'da 15 Temmuz'un 10. yılında demokrasi nöbeti tutuldu
        Adana'da 15 Temmuz'un 10. yılında demokrasi nöbeti tutuldu